Fostul deputat Cristian Rizea revine cu o nouă serie de dezvăluiri grave, susținând că un presupus grup infracțional, din care ar face parte George Ivănescu, Adriana Săftoiu și actuali șefi din structurile vamale, ar fi implicat în trafic de influență și scheme de evaziune fiscală de proporții, cu sprijin din interiorul instituțiilor statului.

Fostul deputat Cristian Rizea a lansat noi acuzații publice, într-o înregistrare video, în care vorbește despre presupuse legături între George Ivănescu, Adriana Săftoiu și conducerea Vămii București. Rizea susține că ar fi fost acordate autorizații de antrepozit fiscal în mod preferențial, facilitând astfel fapte de evaziune fiscală de sute de milioane de euro.

În acest context, el o menționează și pe noua șefă a Vămii București, Elena Spătaru, despre care afirmă că ar fi fost numită recent în funcție și ar avea un rol-cheie în aceste decizii.

Potrivit acestuia, numirile din structurile vamale ar fi fost făcute pe criterii de influență și protecție instituțională.