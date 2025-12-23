Fostul deputat Cristian Rizea a lansat o serie de acuzații la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, susținând că autoritățile ar permite unor persoane cu dosare penale să rămână în libertate. Rizea l-a indicat, în mod special, pe Oleg Pruteanu, cunoscut drept „Borman”, despre care afirmă că ar fi implicat în trafic de droguri și ar fi vizat de investigații în mai multe state europene.

Rizea a susținut că Pruteanu și un apropiat al acestuia, Ion Șolțanu, ar beneficia de protecție din partea unor structuri din Republica Moldova, în ciuda condamnărilor din străinătate și a acuzațiilor grave care li se aduc.

Fostul deputat a criticat-o pe Maia Sandu pentru modul în care ar gestiona aceste cazuri și a reluat acuzațiile privind propria sa expulzare din Republica Moldova, pe care o consideră ilegală.

Declarațiile lui Cristian Rizea nu au fost deocamdată comentate de autoritățile de la Chișinău.