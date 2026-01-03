Invitat la podcastul iAM Ștucan, fostul deputat PSD Cristian Rizea a făcut o serie de acuzații explozive, afirmând că Gigi Becali, alături de Neluțu Varga și Mihai Rotaru, ar avea legături strânse cu mafia pariurilor, din care ar obține sume importante de bani, potrivit propriilor declarații.

Cristian Rizea: ”Craiova a trântit meciul la ordinul lui Mihai Rotaru”

Fostul politician susține că Gigi Becali și-a creat averea doar din ”furăciuni” de la statul român și din pariuri, fiind un împătimit al meciurilor aranjate. Acest obicei ar fi fost între timp întreprins și de omologii săi, Neluțu Varga și Mihai Rotaru, conform declarațiilor lui Rizea.

Cristian Rizea: Am aflat multe lucruri despre furăciunile de la statul român. El n-a făcut ceva să producă bani. În orice țară din lumea asta, dacă ești în TOP 10 miliardari, trebuie să ai ceva, să produci ceva. Să faci cuie, să faci ceva. Nu aduce plusvaloare societății românești. El se ocupă de meciuri trucate. Asta a făcut toată viața lui. Îl cunosc din `90.

Costin Ștucan: De unde știți chestia asta? Asta îmi stă pe creier. De unde aveți informația asta?

Cristian Rizea: Pentru că sunt foarte bine informat. O să vedeți ce o să iasă acum, inclusiv din străinătate.

Costin Ștucan: Cât de sigură este informația?

Cristian Rizea: Pot să spun că am dat și urmează să mai dau niște interviuri cu presa din Italia prin Zoom. Vă trimit un interviu care a apărut despre Ndrangheta și mafia românească, în urma interviului pe care eu l-am dat. Și încă cineva. Tot ce am spus de meciurile trucate, iată că au început să se adeverească. Eu am fost primul care a deschis Cutia Pandorei despre care nimeni nu vrea să vorbească. Acolo e mufat și Mitică Dragomir. Gino Iorgulescu știe foarte bine, chiar dacă nu e cu ei acum. Dar Mitică e băgat cu Gigi.

Costin Ștucan: Sunteți sigur de chestia asta, domnule Rizea?

Cristian Rizea: Sunt foarte sigur: Gigi Becali este băgat în aceste…. El de acolo face bani. Neluțu Varga la fel. Rotaru. De ce nu îl întrebați pe Mirel Rădoi de ce a plecat de la Universitatea Craiova după meciul din Cupa României.

Costin Ștucan: Ce știți, că ați lăsat-o cumva în coadă de pește?

Cristian Rizea: A trântit meciul atunci echipa. Un antrenor ca Rădoi, care vrea să facă performanță…Am aflat, de unde îmi iau eu informațiile, că s-a săturat ca cineva să-și bată joc de munca lui. Cum să te simți când vezi că trei-patru jucători cheie îți trântesc meciul, când tu depui efort ca antrenor, să performezi? Și tu vezi că ei trântesc meciul la ordinul patronului.

Costin Ștucan: Gigi Becali a recunoscut că juca la pariuri, dar pe echipa lui. A vrut să parieze pe echipa lui la un meci din cupele europene.

Cristian Rizea: O să se deslușească toate astea pentru că este un dosar la DIICOT. O să vedeți surprize mari!

Costin Ștucan: Eu nu cred asta. Am auzit asta, dar nu cred. Mă ocup de investigarea mafiei pariurilor de 13 ani și știu că au fost declarații la DIICOT, la DNA, dar nu s-a mișcat niciodată dosarul.