Collboni a descris criza locuințelor ca o amenințare internă fără precedent pentru blocul comunitar.

Creșterea vertiginoasă a costurilor locuințelor este similară cu o „nouă pandemie” care se răspândește în Europa, a declarat primarul Barcelonei, în timp ce el și alți 16 lideri ai orașelor au îndemnat UE să răspundă la criză prin alocarea de miliarde de euro pentru finanțarea zonelor cele mai afectate.

UE va prezenta marți primul plan privind locuințele.

„Noua pandemie care afectează orașele europene se numește costul locuințelor”, a declarat Jaume Collboni, primarul Barcelonei, care a lansat anul trecut alianța „Primarii pentru locuințe” cu sprijinul omologilor săi din Paris și Roma.

„Și în fața acestei noi pandemii, instituțiile europene – așa cum au făcut în cazul Covid – trebuie să aloce fonduri extraordinare pentru a promova construirea de locuințe la prețuri accesibile pentru tineri, familii de muncitori și clasa mijlocie urbană.”

În ultimul an, alianța ai cărei 17 primari reprezintă peste 20 de milioane de oameni, a solicitat UE să depună mai multe eforturi pentru a aborda ceea ce ei descriu ca o „urgență socială”: creșterea vertiginoasă a costurilor proprietăților și chiriei, care, potrivit lor, a semănat inegalitate, a tensionat structura socială.

Prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 % între 2010 și 2023

De la Atena la Amsterdam și de la Bologna la Budapesta, primarii solicită UE să lanseze un fond pentru locuințe accesibile, similar programului NextGenerationEU din perioada Covid, pentru a ajuta la mobilizarea a cel puțin 300 de miliarde de euro pe an în investiții publice și private pentru a susține locuințele sociale și accesibile, potrivit The Guardian.

Prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 % între 2010 și 2023, potrivit Eurostat, în timp ce chiriile au crescut cu 22 % în aceeași perioadă. Până în 2023, aproape una din zece persoane cheltuia 40 % sau mai mult din venitul disponibil pentru locuință, inclusiv 29 % din populația Greciei, 15 % din Danemarca și 13 % din Germania.

Collboni a descris criza locuințelor ca o amenințare internă fără precedent pentru blocul comunitar, avertizând că eșecul de a o aborda în mod adecvat ar putea determina oamenii să se întrebe dacă democrațiile sunt capabile să rezolve problemele lor cele mai grave.

„La fel cum războiul din Ucraina și amenințarea din partea Rusiei sunt întotdeauna explicate ca o provocare fundamentală pentru valorile și democrațiile europene, la fel este și costul locuințelor”, a spus el.

„Deci, trebuie să i se acorde aceeași prioritate.”

În octombrie, primul comisar european pentru locuințe, Dan Jørgensen, a declarat că executivul UE se pregătește să abordeze „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt.

Sursa: Realitatea Financiara