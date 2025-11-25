Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 4,9% în luna octombrie 2025, marcând a patra lună consecutivă de avans, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În total, 1,092 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA, în timp ce piața UE a raportat un avans de 5,8%, până la 916.609 unități.

România a depășit semnificativ media europeană, cu o creștere de 11,1% față de octombrie 2024. În țară au fost înmatriculate 12.839 autoturisme, față de 11.552 de unități în aceeași lună a anului trecut. Totuși, pentru primele zece luni din 2025, piața locală rămâne în teritoriu negativ, cu o scădere de 4,3%, totalizând 121.609 autoturisme.

La nivelul principalilor producători europeni, Volkswagen, Stellantis și Renault au raportat creșteri de 6,5%, 4,6% și, respectiv, 10,6%. Dacia, parte a grupului Renault, a înregistrat o creștere de 9% în Europa, ajungând la 49.747 de unități înmatriculate în octombrie.

În contrast cu evoluția pieței, Tesla a consemnat o scădere abruptă a înmatriculărilor în Europa, de 48,5%. Producătorii chinezi au continuat ascensiunea puternică: BYD a raportat un salt de 206,8%, iar SAIC Motor o creștere de 35,9%.

Deși piața europeană își menține trendul pozitiv, ACEA subliniază că nivelul total al înmatriculărilor din 2025, de aproximativ 8,97 milioane de unități în primele zece luni, rămâne sub cel înregistrat înainte de pandemia de coronavirus.

