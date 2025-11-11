Indicele volumului comerțului cu amănuntul pentru alimente, băuturi și tutun a înregistrat în septembrie o creștere anuală de 0,5% în Uniunea Europeană și de 1% în zona euro, arată datele publicate luni de Eurostat. Dintre cele 25 de state membre pentru care sunt disponibile informații, 15 au consemnat majorări ale vânzărilor în acest segment.

Cele mai mari creșteri au fost raportate în Cipru (+10,4%), Spania (+4,5%) și Malta (+4,4%), în timp ce cele mai accentuate scăderi au fost în Estonia (-4,8%), România (-4,5%) și Belgia (-3,4%).

Per ansamblu, vânzările cu amănuntul în UE au crescut cu 1,3% în ritm anual, iar în zona euro cu 1%. În Uniunea Europeană, vânzările de produse non-alimentare au avansat cu 1,9%, iar cele de combustibili auto cu 0,5%.

Cea mai importantă creștere a comerțului cu amănuntul, raportată la aceeași perioadă din 2024, a fost consemnată în Cipru (+8,5%), Malta (+6,6%) și Bulgaria (+5,7%). Scăderi au fost înregistrate în Italia (-2,3%), România (-2,1%), Belgia (-0,8%) și Austria (-0,1%).

La nivel lunar, vânzările cu amănuntul au scăzut ușor în zona euro (-0,1%) și au stagnat în UE, după declinul de 0,1% înregistrat în august. Pe categorii, în UE vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 0,2%, iar cele de combustibili auto cu 0,9%, în timp ce segmentul non-alimentar a rămas stabil.

Luxemburg și Malta au raportat cele mai mari creșteri lunare (+1,7%), urmate de Estonia (+1,5%) și Slovacia (+1,4%). Cele mai mari scăderi au fost în Lituania (-1,1%), Letonia și Slovenia (ambele -0,7%) și Italia (-0,6%). România a înregistrat un avans de 1,3% în septembrie, după o scădere de 4% în august.

