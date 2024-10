O nouă lovitură pentru români după alegeri. Din 2025, cetățenii marilor orașe vor trebui să se pregătească pentru creșterea semnificativă a taxelor și impozitelor locale. Aceasta va conduce la majorări în costurile pentru servicii de salubritate, parcări și apă potabilă. Creșterea acestor servicii poate depăși chiar și 150%.

Din 2025 locuitorii din Constanța vor plăti o taxă de salubrizare de 20 de lei pe lună de persoană; o taxă suplimentară de 200 de lei pe an/autoturism pentru ocuparea domeniului public și 500 de lei pentru rezervarea unui loc de parcare rezidențial.

Dacă dețineți un autoturism hibrid, iar în prezent sunteți scutiți la impozit cu 95% din prețul de bază, din 2025 va trebui să plătiți mai mult. Scutirea va fi de doar 50%.

Crește taxa pentru mașinile parcate pe domeniul public



Din proiectul de taxe și impozite s-a renunțat deocamdată -până când va deveni funcțional ADI Transport – la taxa ocazională de ocuparea domeniului public și privat în cuantum de 5 lei pe zi sau 25 de lei pe lună pentru autoturismele deținute de persoane fizice, care nu sunt înmatriculate pe raza municipiului a fost scoasă deocamdată din proiectul de hotărâre.

Rusu a anunțat că această taxă se suspendă până când va deveni funcțional ADI Transport.



Din modul în care a făcut ANUNȚUL, atât consilierii cât și cei care au urmărit ședința de Consiliu Local au înțeles că face referire la taxa de în cuantum de 200 de lei/an/autovehicul pentru toți deținătorii de autoturisme înmatriculate în municipiul Constanța, care nu dețin un abonament pentru Zona 2.



Confuzia s-a menținut până la finalul ședinței, când consilierul local, Florin Cocargeanu și-a înștiințat colegii că de fapt, viceprimarul se referea la taxa ocazională și nu la cea de ocupare temporară a domeniului public.

Cât va fi noua taxă pentru proprietarii de mașini





Prin urmare, de la 1 ianuarie 2025, taxa datorată de persoanele fizice cu domiciliul în municipiul Constanța, care au în proprietate sau în utilizare autovehicule înregistrate fiscal în evidența Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în cuantum de 200 lei/an/autovehicul, va fi în vigoare și trebuie achitată integral până la data de 31 martie, inclusiv.



În continuare, de la această taxă sunt exceptați, cei care staționează pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și care achită taxa de rezervare loc parcare sau abonamentul anual pentru zona 2 stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, după caz.





Totodată, consilierii PSD au depus un amendament de reducere a taxei de parcare rezidențială de la 600 de lei cât era propunerea în proiectul de taxe și impozite la 500 lei. Mai exact taxa va crește anul viitor de la 255 lei (n.r. 2024) la 500 de lei (n.r.2025).



Taxa de salubrizare pentru 2025 rămâne 20 de lei pe lună de persoană! Există și mici excepții!





Consilierii locali municipali au adoptat proiectul de hotărâre nr. 399/2024 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare, precum și stabilirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.



Taxa pentru 2025 plătită de constănțeni va fi de 20 de lei pe lună de persoană.



La propunerea PSD, se va acorda un ajutor de 50% din valoarea acestei taxei pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, pensionari și pentru fiecare al treilea copil au media veniturilor bănești sub salariul minim.



De asemenea, potrivit celui de-al doilea amendament al PSD, vor fi scutite de la plata acestei taxe, următoarele categorii de persoane:



a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c) autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții, gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau înscripționare;

d) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerul Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

e) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni ca caracter umanitar, social și cultural;

f) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.