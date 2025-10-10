Preţurile petrolului au înregistrat joi o scădere de peste 1,5%, după semnarea unui acord de încetare a focului între Israel şi gruparea palestiniană Hamas, un pas important în planul de pace promovat de preşedintele american Donald Trump, transmite Reuters.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au coborât cu 1,19 dolari (–1,8%), până la 65,06 dolari pe baril, în timp ce ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,19 dolari (–1,9%), ajungând la 61,36 dolari pe baril.

Acordul prevede oprirea confruntărilor armate, o retragere parţială a trupelor israeliene din Fâşia Gaza şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul a sute de prizonieri palestinieni. „Contractele futures pe ţiţei intră într-o fază corectivă, pe măsură ce conflictul Israel–Hamas pare să se încheie”, a explicat Dennis Kissler, vicepreşedinte al BOK Financial.

Analiştii economici apreciază că înţelegerea ar putea avea consecinţe semnificative asupra pieţelor energetice, reducând riscurile de atacuri în Marea Roşie şi sporind perspectivele unui nou acord nuclear cu Iranul.

Scăderea de joi urmează unei creşteri de 1% înregistrate miercuri, când pieţele au reacţionat la blocajul negocierilor de pace din Ucraina, menţinând presiunea asupra exporturilor ruseşti de petrol. Pe lângă evoluţiile geopolitice, incertitudinile privind votul din Senatul american asupra finanţării guvernului şi atitudinea prudentă a Rezervei Federale faţă de viitoarele reduceri ale dobânzii au contribuit, de asemenea, la temperarea cererii şi la scăderea preţurilor la ţiţei.

Sursa: Realitatea Financiara