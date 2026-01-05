Cotațiile la aur și argint au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a riscurilor geopolitice sporite după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, transmite Bloomberg.

 

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentCotațiile aurului și argintului au sărit în aer după capturarea lui Maduro, pe fondul îngrijorărilor legate de prețul petrolului
Articolul următorRomânii au luat cu asalt ghișeele, ca să beneficieze de bonificația de 10% pentru taxele și impozitele mărite

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau