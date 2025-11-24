Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, în casele românilor începe să se simtă atât bucuria Crăciunului, cât și presiunea financiară tot mai apăsătoare. Prețurile alimentelor cresc de la o săptămână la alta, iar oamenii, obișnuiți în mod tradițional să își pregătească mesele festive cu generozitate, sunt nevoiți anul acesta să adopte o strategie diferită: cumpără tot ce pot mai devreme, de teamă că prețurile vor exploda odată cu apropierea lunii decembrie.

Specialiștii atrag atenția că acesta ar putea fi cel mai scump Crăciun din ultimii 35 de ani, o consecință directă a inflației ridicate care afectează economia României. Costurile utilităților, ale alimentelor și ale produselor necesare pentru masa tradițională de sărbători au atins praguri fără precedent. Tot mai mulți români resimt presiunea, iar pentru cei cu venituri mici, în special pensionarii, situația devine alarmantă.

Pensionarii, cei mai afectați: „Ne simțim abandonați”

Pentru mulți dintre vârstnici, fiecare scumpire reprezintă o povară greu de dus. Pensia rămâne aceeași, în timp ce coșul zilnic devine tot mai scump. Mulți spun că nu mai pot ține pasul cu creșterea prețurilor și că se simt trecuți cu vederea de autorități într-un moment în care ar avea nevoie de sprijin real.

În fața scumpirilor masive, pensionarii declară că masa de Crăciun va fi mult mai modestă decât în anii trecuți. Fără preparate elaborate și fără excese, mulți vor cumpăra doar strictul necesar — cât să respecte tradiția, dar fără a pune în pericol bugetul casei.

Economiștii avertizează: puterea de cumpărare scade, consumul se prăbușește

Conform experților, puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă, iar efectele se vor vedea la nivel macroeconomic. Consumul, considerat principalul motor al economiei românești, este în declin. Pe măsură ce oamenii cumpără mai puțin, statul colectează mai puține taxe, ceea ce poate conduce la dezechilibre bugetare semnificative.

Într-un astfel de context, România riscă să intre într-o perioadă de instabilitate economică, marcată de stagnare, scăderea nivelului de trai și presiuni suplimentare asupra sistemelor publice.

Un Crăciun cu gust amar

Deși spiritul sărbătorilor își face loc, anul acesta bucuria Crăciunului este umbrită de grijile financiare. Românii încearcă să se adapteze, să cumpere inteligent, să reducă risipa și să își organizeze mesele în funcție de posibilități. Totuși, teama că prețurile vor continua să crească îi determină pe mulți să își umple cămările din timp, într-o încercare de a diminua efectele unui sezon marcat de costuri tot mai ridicate.

În așteptarea sărbătorilor, oamenii speră ca anul viitor să aducă o gură de oxigen financiar, stabilitate și măsuri concrete care să le ușureze povara economică. Până atunci însă, rămâne realitatea unui Crăciun care, pentru mulți, va avea un preț mult prea mare.

Sursa: Realitatea Financiara