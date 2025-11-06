Metrorex se confruntă cu o situație complicată după ce Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile companiei, ca urmare a facturilor neachitate pentru serviciile de mentenanță ale trenurilor. Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, a declarat pentru Club Feroviar că se depun toate eforturile pentru rezolvarea situației, respectând cadrul legal. Poprirea afectează conturile destinate cheltuielilor operaționale, fără a atinge fondurile destinate salariilor angajaților.

Originea conflictului: trenurile Metropolis

Disputa dintre cele două companii a luat naștere din întârzierile la livrarea și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis, destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor. Contractul semnat în 2020 depășește 100 de milioane de euro și prevede posibilitatea extinderii până la 240 de milioane de euro, în cazul achiziției celor 17 trenuri suplimentare incluse în opțiune.

Penalități și contestații în instanță

Metrorex a aplicat penalități pentru întârzierile de livrare, însă Alstom le contestă în instanță. În paralel, Metrorex a încercat recuperarea garanției de bună execuție, dar a recunoscut și propriile datorii către Alstom pentru mentenanța altor trenuri, ceea ce a dus la poprirea conturilor companiei.

Precedente în 2024

Compania care administrează metroul bucureștean nu este la prima situație problematică. În 2024, WeBuild, succesoarea Astaldi, a pus poprire pe conturile Metrorex din cauza unor restanțe mai vechi. Implicarea conducerii a permis, totuși, deblocarea parțială a fondurilor pentru plata salariilor.