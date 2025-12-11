Sunt controverse uriașe în ceea ce privește documentarul Recorder! Pe mai multe mărturii din material, jurnaliștii au menționat sintagma – interviu reconstituit. 

Apare însă doar câteva secunde într-un colț mic în stânga și nu e clar dacă persoana care a vorbit sub protecția anonimatului face parte din sistemul judiciar.

Sintagma apare în mai multe părți cheie din material – o femeie roșcată ce pare aceeași în ambele unghiuri și un bărbat camuflat. Reportajul creează impresia că chiar magistrații sunt în imagini, când, de fapt, nu știm cine sunt aceste personaje. 

