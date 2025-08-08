Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, alături de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o acţiune comună de control la Metrorex SA, pentru a afla, printre altele, dacă sunt respectate normele referitoare la siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, a anunţat, vineri, 8 august, ministrul de resort, Ciprian Şerban.

„La această oră, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o amplă acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA. În acţiune sunt angrenaţi reprezentanţi ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR şi 6 inspectori de la ITM Bucureşti.

Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele şi cerinţele legale privind: siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou; întreţinerea şi repararea vehiculelor feroviare; respectarea regulilor de muncă şi instruirea profesională a personalului; gestionarea incidentelor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare”, a transmis ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, acţiunea comună cu ITM Bucureşti demonstrează toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului.

Ciprian Şerban a anunţat că toate concluziile care se încadrează în categoria informaţiilor de interes public vor fi prezentate după finalizarea verificărilor şi analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispoziţiilor legale.

