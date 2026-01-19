Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), ajungând la 10.360 miliarde kWh, potrivit datelor publicate de Administrația Națională a Energiei (NEA) și preluate de televiziunea de stat CCTV. 

Creșterea anuală a consumului a fost de 5%, ceea ce face din China prima țară din lume care atinge acest nivel, depășind nu doar consumul Statelor Unite — mai mult decât dublu față de acesta — ci și consumul combinat al Uniunii Europene, Rusiei, Indiei și Japoniei.

Sectorul secundar, care include industria și construcțiile, a avut cea mai mare pondere în consumul de electricitate al Chinei în 2025, cu 6.630 miliarde kWh, în creștere cu 3,7% față de anul anterior. Acesta a fost urmat de sectorul terțiar, cu un consum de 1.990 miliarde kWh (+8,2%), consumul rezidențial urban și rural, care a ajuns la 1.580 miliarde kWh (+6,3%), și sectorul primar, cu 149,4 miliarde kWh (+9,9%), conform datelor NEA.

În interiorul sectorului terțiar, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în serviciile de încărcare și înlocuire a bateriilor, unde consumul de energie electrică a avansat cu 48,8%, precum și în domeniile de transmitere a informațiilor, software și servicii de tehnologia informației, cu o creștere de 17%. Potrivit NEA, aceste domenii au devenit principalii factori care au impulsionat creșterea consumului de electricitate, reflectând accelerarea digitalizării și a tranziției către mobilitatea electrică în economia chineză.

Sursa: Realitatea Financiara

