Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan pe probleme de economie, consideră că „ce era de făcut” s-a făcut, iar pentru moment, România ar cam trebuie să „ia o pauză” de la noi creșteri de taxe și impozite.

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului, a afirmat că România ar trebui să oprească seria majorărilor de taxe și impozite, considerând că măsurile fiscale adoptate până în prezent sunt suficiente. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a subliniat că presiunea ar trebui să se mute acum pe umerii ANAF, pentru o colectare mult mai eficientă a veniturilor, și pe gestionarea riguroasă a banului public, unde există o problemă majoră de eficiență.

Deși România a reușit să evite până acum o criză economică, menținând un ritm de creștere similar cu cel de anul trecut, expertul avertizează că economia „merge pe o gheață destul de subțire”. Pentru a menține stabilitatea și a reaccelera creșterea în 2026 și în anii următori, Dumitru consideră prioritară refacerea încrederii investitorilor și a mediului de afaceri, printr-un mesaj realist din partea autorităților.

Concluzia consilierului este clară: ajustările fiscale majore au fost deja realizate, iar focusul trebuie să rămână pe combaterea evaziunii fiscale și pe eliminarea risipei în cheltuielile statului. Potrivit acestuia, nu mai este necesară nicio creștere suplimentară de taxe, stabilitatea fiind elementul-cheie pentru stimularea investițiilor și securizarea viitorului economic.