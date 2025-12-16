Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de circa 4,6 milioane de lei companiei Civitta Strategy & Consulting. Această firmă a fost fondată și administrată anterior chiar de actualul ministru al MIPE, Dragoș Pîslaru.

În cursul anului 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit două contracte de consultanță companiei Civitta Strategy & Consulting, firmă fondată și administrată anterior de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Valoarea totală a acestor contracte depășește 4,6 milioane de lei.

Cel mai recent contract, publicat pe 2 decembrie 2025, valorează 3,7 milioane de lei și vizează servicii de consultanță pentru implementarea Planului de Evaluare a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. MIPE a mai semnat un acord cu Civitta pe 24 iulie 2025, în valoare de 920.000 de lei, având ca obiect evaluarea Acordului de Parteneriat 2021–2027, pe Lotul 3, axat pe obiectivul „O Europă mai conectată”.

Civitta Strategy & Consulting are o istorie vastă de colaborare cu statul, derulând în ultimii trei ani aproximativ 40 de contracte cu autorități publice, în valoare totală de peste 7 milioane de euro, inclusiv cu SGG, Ministerul Dezvoltării, Primăria Capitalei și administrații locale.

Legătura dintre ministrul Dragoș Pîslaru și companie este una veche: societatea a fost înființată în 2007 sub denumirea SC Gea Strategy & Consulting SA, Pîslaru fiind fondator, administrator și deținând 20% din acțiuni. Sediul social inițial al firmei a funcționat într-un apartament deținut de ministru. Deși acționariatul a inclus nume influente, Pîslaru s-a retras din firmă înainte de a-și prelua mandatul de europarlamentar, iar în prezent Civitta este deținută de entități juridice din Estonia și Lituania. Ministrul Pîslaru nu a oferit un punct de vedere în legătură cu aceste contracte.