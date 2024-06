Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului să amâne implementarea sistemului e-TVA. „Digitalizarea nu are voie să însemne o povară birocratică în plus pentru contribuabili”, spun patronatele.

”Consiliul Economic şi Social a avizat negativ acest proiect săptămâna trecută, în absenţa unui timp rezonabil de analiză, însă acest aviz a fost ignorat. Am aflat de acest proiect cu câteva ore înainte să fie avizat. Este anormal şi cerem Guvernului să înceteze să mai adopte astfel de măsuri fără să ne consulte şi fără să le pregătească corespunzător. Suntem cei mai mari susţinători ai digitalizării ANAF, pe care o cerem de un deceniu, dar această digitalizare nu are voie să însemne o povară birocratică în plus pentru contribuabili. Este inadmisibil. Companiile au nevoie să beneficieze de aceste sisteme pentru a-şi simplifica operaţiunile”, a transmis Radu Burnete, directorul executiv al Confederaţiei.

El a adăugat că mediul de business nu contestă necesitatea acestui sistem, ci felul în care a fost pregătit, fără consultări şi adoptat peste noapte.

„Nu voi putea niciodată să înţeleg cum şi de ce apar aceste proiecte, fără ca ele să fie discutate cu toate părţile implicate in dialogul social. Încă nu au fost rezolvate toate problemele cu e-factura şi e-transport, dar se adaugă deja e-TVA şi e-factură companii catre persoane fizice, cu termene nerealiste de implementare. Nu contestăm necesitatea acestui sistem, ci felul în care el a fost pregătit, fără consultări şi adoptat peste noapte, la care se adaugă şi solicitarea absurdă a ANAF ca tot contribuabilii să facă verificări şi să fie responsabili de ele. Digitalizăm, dar menţinem birocraţia de care ne dorim să scăpăm, iar pentru noi nu este acceptabil”, a mai spus Radu Burnete.

Guvernul a aprobat la finalul săptămânii trecute proiectul e-TVA, care înseamnă, în termeni practici, că ANAF va calcula automat, prin intermediul aplicaţiilor online, TVA-ul pe care îl datorează contribuabilii. Dacă calculul ANAF nu este acelaşi cu calculul contribuabililor, aceştia din urmă trebuie să completeze o declaraţie prin care să justifice diferenţa.

Prin sistemul botezat „e-TVA“, Fiscul adună datele din facturile companiilor într-un formular cu cât ar trebui să fie TVA plătită de contribuabil. Acesta din urmă, la rândul său, trebuie să trimită către ANAF o declaraţie dacă datele nu sunt conforme cu propriile calcule.