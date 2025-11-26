Comisiile juridice reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au dat un raport de respingere pentru proiect legii pensiilor pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi care a fost declarat neconstituţional de către Curtea Constituţională.

„Proiectul de lege a fost declarat neconstituţional în ansamblul său de către Curte, pe cale de consecinţă noi nu putem remedia textul, fiind în ansamblul său declarat neconstituţional,” a precizat preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Bogdan Ciucă, potrivit Agerpres.

Senatorul AUR Corneliu Negru a susţinut că singurul organ reprezentativ este Parlamentul, iar Curtea Constituţională nu poate să impună acestuia ceea ce are de făcut şi, ca urmare, proiectul trebuie menţinut.

„Această lege a trecut prin procedura asumării răspunderii, acum suntem în procedură normală, ar trebui să urmeze aceeaşi cale ca şi cea de aprobare. (…) Acum suntem în situaţia în care un grup exercită suveranitatea poporului fără a avea aceast drept prevăzut din Constituţie„, a explicat senatorul AUR.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a replicat că CCR nu poate să respingă o lege. „Curtea identifică şi stabileşte dacă o lege e sau nu constituţională. În baza deciziei Curţii, dăm un raport de respingere”, a subliniat acesta.

Raportul de respingere urmează să fie supus votului plenului Parlamentului tot miercuri, în şedinţa comună.

Premierul Ilie Bolojan a trimis noul proiect privind pensiile magistraţilor spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii şi, dacă avizul va fi primit, cel mai târziu, pe data de 28 noiembrie va fi declanşată procedura de angajare a răspunderii Guvernului.