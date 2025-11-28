Comisia Europeană a explicat ce va face în legătură cu reformele pe care guvernul Bolojan are termen până astăzi să le pună în aplicare, dacă vrea să nu piardă circa 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Chiar dacă șansele ca angajamentele să fie respectate sunt reduse, oficialii europeni au păstrat, deocamdată, un ton neutru.

„După data de 28 noiembrie, pe baza dovezilor prezentate de România, Comisia va evalua măsurile adoptate și va decide dacă etapele relevante au fost îndeplinite în conformitate cu planul de redresare al României”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Maciej Berestecki, purtător de cuvânt al Comsiei Europene.

Cele 3 jaloane neîndeplinite pentru care perioada de grație expiră în 28 noiembrie:

Reforma pensiilor speciale (jalonul 215); suma suspendată la plată 231 milioane euro.

Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor energetice de stat; suma suspendată, aproximativ 300 milioane euro),

Operaționalizarea politicilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile de stat și desemnarea unei conducerii la Agenția Națională de Monitorizare și Evaluare a Întreprinderilor Publice – AMEPIP; sumă suspendată, aproximativ 400 milioane euro).

Valorile sunt brute (conțin și suma de prefinanțare plătită).

Sursa: Realitatea Financiara