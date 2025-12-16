Uniunea Europeană a decis să permită ca o parte dintre mașinile noi vândute după anul 2035 să nu fie complet nepoluante, în urma presiunilor venite din partea industriei auto și a unor state membre precum Germania și Italia.

Comisia Europeană a confirmat intenția de a modifica legislația existentă, care prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și autoutilitarele noi să fie cu emisii zero.

Noul prag urmează să scadă de la 100% la 90%, ceea ce va permite menținerea pe piață a unor modele hibride plug-in și, în anumite condiții, chiar a vehiculelor cu motoare cu ardere internă.

Potrivit The Guardian, restul de 10% din producție va trebui compensat prin măsuri ecologice aplicate în procesul de producție — utilizarea oțelului verde fabricat în Europa sau a biocombustibililor pentru vehiculele non-electrice fiind printre acestea.

Comisia argumentează că noua abordare oferă o tranziție mai flexibilă, permițând ca hibridele, vehiculele cu extensie de autonomie și cele cu motoare clasice să coexiste alături de modelele electrice și cele alimentate cu hidrogen. În plus, Bruxelles-ul a relaxat și țintele aferente autoutilitarelor electrice, reducând obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030 de la 50% la 40%.

Decizia, rezultatul unui lobby intens al cancelarului german Friedrich Merz și al premierului italian Giorgia Meloni, este considerată o victorie pentru industria auto europeană, care se confruntă cu provocări majore în tranziția către propulsia electrică și cu o competiție tot mai acerbă din partea producătorilor chinezi.

Totuși, măsura a fost criticată dur de grupul Verzilor din Parlamentul European, care avertizează că relaxarea regulilor subminează una dintre cele mai ambițioase politici ale Uniunii în lupta împotriva emisiilor de carbon.

