Comisia Europeană promite locuințe accesibile pentru toți: revoluție împotriva crizei imobiliare

Comisia Europeană a lansat primul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile, menit să combată criza locativă care afectează milioane de europeni. Prețurile locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20% în ultimii zece ani, ceea ce blochează mobilitatea forței de muncă și coeziunea socială.​

Planul pune accent pe creșterea ofertei de locuințe prin simplificarea procedurilor de autorizare și planificare urbană, precum și pe reglementarea închirierilor pe termen scurt în zonele cu stres locativ. Normele UE privind ajutoarele de stat vor fi revizuite pentru a facilita finanțarea locuințelor sociale și accesibile, iar o nouă inițiativă legislativă va sprijini statele membre în aceste eforturi.​

„Acest plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile ca preț prin declanșarea de investiții, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că în Europa toată lumea își poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă”, a declarat Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

Comisia a mobilizat deja 43 de miliarde de euro în locuințe și pregătește o platformă paneuropeană de investiții împreună cu Banca Europeană de Investiții.

Strategia europeană pentru construcții va promova un sector mai productiv, inovator și durabil, integrând Noul Bauhaus European pentru proiecte de calitate.​

Tinerii, studenții, lucrătorii esențiali și persoanele cu venituri mici vor fi priorități, cu accent pe locuințe studențești, sociale și soluții pentru fără adăpost. O Alianță europeană pentru locuințe va coordona statele membre, orașele și sectorul privat, iar Comisia va raporta progresele înainte de sfârșitul mandatului.