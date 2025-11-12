Scandal uriaș la nivel european cu privire la salariul minim pe economie. Comisia Europeană a transmis că salariul minim trebuie să crească. PSD cere ca salariul minim să crească la 4500 de lei de la începutul anului viitor, însă premierul Ilie Bolojan susține că nu vrea să pună presiune pe oamenii de afaceri cu o asemenea măsură.
„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată câștiga un trai decent. Hotărârea de astăzi este un moment de referință pentru europeni. Este vorba despre demnitate, echitate și siguranță financiară”, a transmis șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Executivul comunitar a adăugat că salariile minime contribuie la reducerea diferenței dintre oameni, la sprijinirea cererii interne și la motivația de a lucra.
Sursa: Realitatea Financiara