„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată câștiga un trai decent. Hotărârea de astăzi este un moment de referință pentru europeni. Este vorba despre demnitate, echitate și siguranță financiară”, a transmis șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Executivul comunitar a adăugat că salariile minime contribuie la reducerea diferenței dintre oameni, la sprijinirea cererii interne și la motivația de a lucra.