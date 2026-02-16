O eră se încheie în industria grea a României: Combinatul siderurgic Liberty Galați, cunoscut istoric sub numele de Sidex, a fost scos oficial la vânzare prin licitație publică. Administratorii concordatari Euro Insol și CITR au stabilit un preț de pornire de 709,1 milioane de euro, marcând un moment decisiv pentru viitorul celei mai mari unități de producție de oțel din țară.”

Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România intră într-o fază critică. Administratorii concordatari, Euro Insol și CITR, au anunțat oficial scoaterea la vânzare a activelor Liberty Galați (fostul Sidex), stabilind un preț de pornire de 709,1 milioane de euro (fără TVA).

Această decizie vine în contextul procedurii de concordat preventiv și marchează un punct de cotitură pentru industria grea din regiune. Licitația, programată să aibă loc pe data de 12 martie 2026, este monitorizată cu maxim interes nu doar de mediul de afaceri, ci și de autorități.

Importanța acestui proces este uriașă, având în vedere că Liberty Galați nu este doar un pilon al economiei locale, ci un motor industrial de relevanță națională. De soarta acestui combinat depind mii de locuri de muncă directe și un întreg ecosistem de furnizori și parteneri din sud-estul României.

Rămâne de văzut dacă pe 12 martie va apărea un investitor capabil să preia acest colos și să asigure continuitatea producției de oțel la Galați, într-un moment în care piața siderurgică europeană trece prin transformări profunde.

Vânzarea activelor Liberty Galați atrage atenția marilor jucători din siderurgia mondială, dar și a capitalului românesc. Printre cei interesați se numără coloși precum JSW Steel (India), condus de Sajjan Jindal, gigantul chinez DeLong Steel și grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Akhmetov. Pe listă apar și investitori din Irak (Galiawa Group) și Turcia (KMC Steel).

O prezență notabilă este cea a grupului românesc UMB, deținut de Dorinel Umbrărescu. „Regele Asfaltului”, care a preluat recent activele ArcelorMittal Hunedoara, ar putea deveni un actor central în salvarea siderurgiei naționale, oferind o soluție locală pentru furnizarea de materie primă necesară proiectelor de infrastructură.

Declinul unui gigant: Mii de șomeri și salarii neplătite

Realitatea din interiorul combinatului controlat de Sanjeev Gupta este însă dramatică. Deși a intrat în concordat preventiv încă din martie 2024, activitatea Liberty Galați este aproape paralizată: din miile de angajați, aproximativ 3.300 se află în șomaj, iar producția mai este susținută de doar 200 de salariați. Tensiunea socială a atins cote maxime, în condițiile în care oamenii nu și-au mai primit salariile de peste două luni.

Datorii de sute de milioane de euro la buget

Dincolo de aspectul social, miza financiară este colosală pentru bugetul de stat. Autoritățile au de recuperat sume imense. EximBank are de luat 300 de milioane de euro, iar ANAF 150 de milioane de euro.

Având în vedere rolul strategic al combinatului pentru industria navală și marile proiecte de construcții, Guvernul a activat încă din septembrie 2024 un comitet interministerial pentru a preveni falimentul și a asigura o tranziție controlată către un nou investitor.