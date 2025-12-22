Cotația aurului a ajuns la 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie.

Investitorii anticipează noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în 2026, relatează France Presse.

Date publicate săptămâna trecută au indicat o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei, determinând Rezerva Federală să relaxeze şi mai mult politica monetară.

În ultimele luni, blocajul bugetar al SUA, războiul comercial purtat de președintele Donald Trump şi riscurile geopolitice au alimentat apetitul investitorilor pentru metalul prețios, valoare refugiu prin excelenţă, în contextul pierderii încrederii în dolar.

Aurul a atins un record anterior în octombrie, la 4.381,52 dolari pe uncie, ceea ce a reprezentat o creştere de 67% de la începutul anului.

Sursa: Realitatea Financiara