Douăsprezece state, printre care Franța, Regatul Unit, Japonia, Arabia Saudită și Spania, au anunțat vineri formarea unei coaliții internaționale pentru sprijinirea financiară a Autorității Palestiniene, aflată într-o gravă criză bugetară după ce Israelul a blocat transferul veniturilor fiscale, relatează AFP.

Ministerul spaniol de Externe a precizat că „Coaliția de urgență pentru sustenabilitatea financiară a Autorității Palestiniene” a fost creată ca răspuns la situația fără precedent cu care se confruntă Ramallah, având ca obiectiv stabilizarea finanțelor, menținerea capacității de guvernare, furnizarea serviciilor esențiale și asigurarea securității. Toate acestea sunt considerate vitale pentru stabilitatea regională și pentru păstrarea perspectivei soluției cu două state.

În cadrul anunțului, a fost subliniată atât contribuția anterioară a țărilor membre, cât și angajamentul pentru un sprijin durabil. Coaliția îi reunește, pe lângă țările menționate, și pe Belgia, Danemarca, Elveția, Islanda, Irlanda, Norvegia și Slovenia.

Potrivit Biroului premierului palestinian Mohammad Mustafa, statele donatoare au promis cel puțin 170 de milioane de dolari. Arabia Saudită va contribui cu 90 de milioane de dolari, conform declarațiilor ministrului de externe Faisal bin Farhan.

Israelul colectează impozitele pentru Autoritatea Palestiniană în baza Protocolului de la Paris din 1994, dar după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, autoritățile israeliene au reținut aceste fonduri. Ramallah susține că blocajul a dus la degradarea serviciilor publice și la creșterea sărăciei.

În timp ce Israelul justifică o parte dintre rețineri prin acoperirea unor datorii, ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich a afirmat deschis că urmărește prăbușirea Autorității Palestiniene prin „strangulare economică”, pentru a împiedica apariția unui stat palestinian.

Inițiativa coaliției vine într-un moment sensibil, după ce mai multe state europene, printre care Franța și Regatul Unit, au sprijinit recunoașterea Palestinei la Adunarea Generală a ONU, marcând o distanțare vizibilă față de poziția oficială a Israelului.

