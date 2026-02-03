Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atenția șoferilor asupra unei campanii de fraudă electronică aflate în desfășurare, prin care sunt transmise mesaje înșelătoare ce pretind că provin din partea „Rovinietei” sau a CNAIR. Acestea solicită plata urgentă a unei așa-zise „taxe de drum restante”, invocând amenințări precum aplicarea de amenzi sau chiar confiscarea vehiculului.

Reprezentanții CNAIR subliniază că aceste mesaje sunt false și că instituția nu transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată, nu solicită date bancare și nu dispune confiscarea vehiculelor. Linkurile incluse în mesajele frauduloase direcționează către site-uri capcană, create pentru a fura date personale și informații financiare.

CNAIR recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului sau alte informații personale, să șteargă mesajele suspecte și să blocheze expeditorii. Pentru informații corecte privind rovinieta și modalitățile de plată, șoferii sunt sfătuiți să consulte exclusiv canalele oficiale ale CNAIR și platformele autorizate.

De asemenea, compania precizează că nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele utilizate în aceste tentative de fraudă, și încurajează vigilența sporită pentru evitarea unor eventuale prejudicii.

Sursa: Realitatea Financiara