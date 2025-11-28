Anca Alexandrescu îi suflă în ceafă lui Daniel Băluță. Candidata independentă poate miza pe 24 la sută din voturi, după ce Makaveli și-a anunțat retragerea și în același timp susținerea pentru Anca. Aceasta e cotată în ultimul sondaj cu19%, dar împreună cu cei 5% ai influencerului ajunge la același punctaj cu Daniel Băluță.

Potrivit ultimului sondaj INSOMAR, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la PMB, are 21% din voturi și este urmat de Cătălin Drulă cu 18%. Pe locurile următoare cu câte cinci procente se află Vlad Gheorghe, independent, Ana Maria Ciceală, candidat SENS, și Makaveli, retras între timp. Apoi urmează Eugen Teodorovici cu 3%, George Burcea cu 2%, Gigi Nețoiu cu 1%. 1% dintre respondenți au notat că ar vota alt candidat.

Studiul a fost realizat între 20 și 26 noiembrie 2025 la nivelul Municipiului București, la comanda candidatului Vlad Gheorghe, pe un eșantion de 1.182 de persoane, este realizat online, iar marja de eroare este de 3,1%.

Ana Maria Păcuraru (INSOMAR): ”Anca Alexandrescu este singurul candidat care înregistrează o linie ascendentă constantă”

”Astăzi, după conferința de presă a lui Vlad Gheorghe, consider necesar să prezint concluziile analizei noastre sociologice de la INSOMAR. Echipa noastră realizează zilnic cercetări cantitative și focus-grupuri calitative, ceea ce ne permite să urmărim în timp real evoluțiile intenției de vot și dinamica percepțiilor publice.

De la momentul oficializării candidaturilor pentru Primăria Capitalei, în toate sondajele de opinie realizate se pot observa trenduri clare:

1. Cătălin Drulă se află într-un declin accelerat.

Datele indică o pierdere rapidă a susținerii în rândul electoratului său tradițional, amplificată de apariția unor candidați noi și de fragmentarea bazei sale de susținători. Această scădere rapidă reflectă o erosionare semnificativă a capitalului său politic și a capacității de mobilizare.

2. Toți ceilalți candidați sunt în picaj liber.

Atât Daniel Băluță (PSD), cât și Ciprian Ciucu (PNL) înregistrează scăderi constante și accelerate, situându-se în prezent sub pragul de 21% în toate măsurătorile. Trendul descendent este clar, indicând pierderi de atractivitate și mobilizare în rândul alegătorilor tradiționali.

3. Trend ascendent pentru Anca Alexandrescu.

În paralel, Anca Alexandrescu este singurul candidat care înregistrează o linie ascendentă constantă. Astăzi se situează la un scor de 24%, iar trendul său rămâne clar ascendent. Evoluția este susținută și confirmată de focus-grupurile și măsurătorile repetate pe care le facem la INSOMAR.

4. Retragerea lui Makaveli și consolidarea curentului suveranist.

Un alt aspect sociologic relevant: Makaveli s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu și a căutat, prin intermediul altor lideri, să coaguleze electoratul pe curentul suveranist. Aceasta poate contribui la consolidarea bazinului electoral și la susținerea trendului ascendent observat.

În contextul acesta, analiza INSOMAR indică o dinamică clară: un candidat pe trend ascendent la 24%, în timp ce ceilalți candidați se află într-un declin accentuat, sub 21%. Această evoluție este consistentă în toate cercetările noastre și este susținută de datele calitative și discuțiile cu experți precum profesorul Marius Pieleanu și Vladimir Ionaș. De asemenea, trebuie menționat că, având în vedere experiența electorală anterioară, electoratul suveranist este adesea subdeclarat în sondaje, ceea ce poate însemna că potențialul real este chiar mai ridicat decât ceea ce arată cifrele brute”, a declarat Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.