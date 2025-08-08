Începând cu data de 11 august, circulația tramvaielor pe liniile 4 și 40 va fi suspendată temporar, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare pe Bulevardul Chișinău, au anunțat Societatea de Transport București (STB) și TPBI.

Pentru a menține legătura între zonele afectate, vor fi introduse două linii alternative:

Linia 14 de tramvai va fi reînființată și va circula între terminalele ‘Pantelimon’ și ‘Piața Sf. Vineri’. Traseul cuprinde: Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand și Șos. Pantelimon. La întoarcere, traseul este similar în sens invers.

Linia navetă de autobuz 640 va funcționa între ‘Bd. Basarabia’ și ‘Piața Sf. Vineri’, pe traseul: Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu și Str. Sf. Vineri. La întoarcere, autobuzele vor urma Bd. Mircea Vodă.

În plus, tramvaiele liniei 49 vor circula în continuare pe traseul obișnuit între ‘Bd. Theodor Pallady’ și ‘Bd. 1 Decembrie 1918’, iar legătura între stația de metrou Republica și Bd. Chișinău va fi asigurată de autobuzele navetă ale liniei 637.

Reorganizarea temporară a rețelei de transport are scopul de a asigura continuitatea mobilității în zonă pe durata lucrărilor.

Sursa: Realitatea de Bucuresti