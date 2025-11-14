Cu sute de dosare penale care zac în adormire, Sebastian Ghiță poate fi păpușat cum dorește sistemul atunci când un pericol precum candidatura Ancăi Alexandrescu la primăria Capitalei atentează deja la ordinea stabilită de puterea care nu vrea să renunțe la ciolan, Ghiță este activat, iar la rândul său îți asmute subalternii să iasă la atac.

În disperarea de a se lega de numele lui Călin Georgescu și a Ancăi Alexandrescu astfel încât să facă audiență, televiziunea controlată de fugar nu mai are nici o limită a penibilului. Săgețile care se dau jurnaliști turbează când văd că sunt ignorați complet de candidatul interzis la prezidențiale și caută sămânță de scandal. De fiecare dată când merg la evenimentele la care participă și Călin Georgescu, agitatorii penalului jignesc jurnaliștii Televiziunii Poporului. Dar se dau victime.

Dar ei sunt obișnuiți cu circul și scandalul.

Campania agresivă a postului lui Ghiță împotriva suveranismului este la ordinul fugarului care are deschise în justiția românească peste 300 de dosare penale ce în orice moment pot fi activate. De exemplu atunci când suveranistul care a fugit din țară să se refugieze în brațele dictatorului lui Vucici nu mai percutează poate apărea și ancheta care să le dea un imbold autorităților să-l aducă înapoi, au explicat surse din sistemul judiciar pentru Realitatea PLUS.

Dovadă că mogulul penal putea fi adus în fața justiției din România, oricând înainte de a se prescrie dosarele cunoscute stau imaginile apărute cu el în ultimii ani petrecând în afara Serbiei.