Ciprian Ciucu se află în centrul unor controverse, după ce au fost dezvăluite legăturile acestuia cu clanurile interlope infiltrate în Sectorul 6. Interlopul Vali Capone, șeful Pieței Gorjului, de la care Primăria trebuie să primească 10 milioane de euro a obținut chiar cu sprijinul primarului Ciucu un mandat în Consiliul de Administrație al Apa Nova.

Ciprian Ciucu a fost luat la întrebări de un reporter cu privire la legăturile sale cu clanurile interlope din Sectorul 6, interacțiune din care s-a putut observa că actualul edil este vizibil deranjat de întrebări.

Reporter: „Legat de investigația celor de la Adevărul care susține că administrația Sectorului 6 ar fi girat Piața Gorjului către un personaj din lumea interlopă.”

Ciprian Ciucu: „Este o prostie, acolo este un litigiu, acolo nu aveam cum să îi executăm, tocmai că suntem în litigiu pentru a-i da afară.”

Reporter: „Și datoria de 10 milioane de euro pe care o are în momentul de față piața?”

Ciprian Ciucu: „Trebuie recuperată în instanță”.

Încă din 2020, un articol publicat în Ziua News semnala starea deplorabilă în care se afla Piața Gorjului, administrată de Vali Capone. Se pare însă că primarul Ciucu nu a reușit să îl îndepărteze din funcție, conform 60m.ro..

În 2022, același Rădulescu, cunoscut drept Vali Capone – de la care primăria are de recuperat o datorie de 10 milioane de euro – a fost numit, cu sprijinul PNL din Consiliul General, în Consiliul de Administrație al companiei Apa Nova. Potrivit unor surse din cadrul companiei, Rădulescu nu ar fi participat la nicio ședință a consiliului.