La final de an, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) vine cu o serie de clarificări esențiale pentru consumatorii care au suspiciuni privind funcționarea contoarelor de energie electrică. Instituția subliniază că verificarea metrologică a acestor echipamente nu intră în atribuțiile sale.

Potrivit ANRE, responsabilitatea legală pentru verificarea contoarelor aparține operatorilor economici autorizați de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML). Aceștia sunt singurii care pot efectua testele metrologice necesare pentru a stabili dacă un contor funcționează corect.

Ce trebuie să facă un consumator care suspectează o problemă la contor

ANRE reamintește că, în cazul în care apar neclarități privind consumul sau funcționarea contorului, consumatorii trebuie să se adreseze:

operatorului de distribuție care deservește locul de consum;

care deservește locul de consum; furnizorului de energie cu care au contractul în derulare.

Aceste entități au obligația de a prelua solicitarea și de a iniția procedurile necesare.

ANRE subliniază că aceste obligații sunt ferme și reprezintă garanția că procesul de măsurare a consumului se desfășoară corect și transparent.

Pentru lucrări la instalațiile electrice: doar operatori atestați ANRE

Instituția mai reamintește că, pentru orice lucrări de proiectare, execuție sau verificare a instalațiilor electrice, consumatorii trebuie să apeleze exclusiv la operatori economici atestați ANRE. Lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul autorității.

