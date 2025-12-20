Toate firele duc la Florian Coldea. Toți magistrații care apar în așa-zisul documentar „Recorder” sunt legați într-un fel sau altul de fostul șef SRI, trimis în judecată pentru corupție, care potrivit unor surse juridice, are tot interesul să tulbure apele în Justiție.

Primul pion al lui Coldea care a apărut în materialul Recorder ”Justiția Capturată” este judecătoarea Daniela Panioglu. Aceasta a apelat la serviciile avocatului Doru Trăilă, cel care intermedia șpăgile de sute de mii de euro pentru Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, în procesul cu CSM.

Al doilea este procurorul Crin Bologa, „băiatul de mingi” pe care binomul Laura Codruța Kovesi- Coldea l-a plantat în fruntea DNA în 2020, unde a stat trei ani, timp în care Generalul Negru, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă s-au umplut de bani aranjând dosare în justiție.

Andreea Chiș este cel de-al treilea pion al fostului șef SRI. Aceasta este fosta soție a lui Doru Țuluș, alt preferat al serviciilor, numărul 2 în DNA, cel care l-a „lucrat” pe Adrian Năstase în dosarul „Trofeul Calității”. Andreea Chiș s-a afișat în mod constant împreună cu magistrații lui Băsescu, începând cu Dănileț și terminând cu fosta șefă DNA, adică echipa coordonată de Coldea și Dumbravă.

De asemnea, Laura Ștefan, ONG-ista lansată în carieră de Monica Macovei, este bună prietenă cu Coldea, Dumbravă, Prună, Kövesi și alte figuri care au căpușat justiția românească. Potrivit unor surse juridice, aceata a fost trimisă de servicii la Maia Sandu să facă praf justiția din Republica Moldova.

Ultima, dar nu și cea din urmă este Raluca Moroșanu, judecătoarea „eroină” a reziștilor, care se pare că a intervenit direct și brutal în dosarul lui Florian Coldea. Ea a refuzat să permită procurorilor să folosească informații din convorbirile purtate între fostul șef SRI și cetățeanul chinez Wang Yan, personaj extrem de controversat și piesa centrală din dosarul „Shanghai”.