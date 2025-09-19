Premierul Ilie Bolojan anunță că diferența între cât încasează și cât cheltuiește România este de 30 de miliarde de euro. Bolojan spune că dacă nu se face ceva, atunci guvernele vor deveni simple agenții de plăți.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 18 septembrie, că diferenţa dintre cheltuielile pe care România le face şi veniturile pe care le încasează este de 30 de miliarde de euro şi a afirmat că dobânzile pe care ţara noastră le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia vor fi tot mai mari.

El a explicat că, dacă nu reducem această diferenţă, atunci este doar o problemă de timp până când guvernele vor fi nişte agenţii de plăţi care vor plăti doar dobânzi şi cheltuieli sociale, dar nu vor mai putea crea condiţii pentru dezvoltare în România.

”Deficitul nostru într-un an de zile, deci diferenţa dintre cheltuielile pe care le facem şi veniturile pe care statul le încasează este de aproximativ 30 de miliarde de euro şi doar dobânzile pe care România le va plăti anul acesta se ridică la aproximativ 11 milioane de euro. Şi în fiecare an de acum înainte, în anii următori, dobânzile pe care România le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia în continuare, din păcate, vor fi tot mai mari. Dacă nu reducem această diferenţă, atunci e doar o problemă de timp până când guvernele noastre vor fi nişte agenţii de plăţi, care vor plăti doar dobânzi şi cheltuielile sociale, dar nu vor mai putea crea condiţii pentru dezvoltare în România şi vom ajunge în nişte situaţii foarte complicate”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a explicat că, dacă nu erau luate măsurile aplicate în vară, atunci România risca intrarea în incapacitate de plată.

”Dacă nu luam aceste măsuri, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România şi, practic, efect colateral intrarea într-o incapacitate de plată pentru că asta ar fi semnalizat agenţiilor de rating că noi nu am făcut ceea ce trebuie. În situaţii excepţionale iei măsuri excepţionale. Am făcut ceea ce trebuie şi am salvat o situaţie dificilă. Asta nu înseamnă că măsurile de corecţie care ţin de scăderea cheltuielilor sau de corectarea nedreptăţilor nu trebuie luate, dar nu pot fi luate de pe o zi pe alta, pentru că sunt măsuri care necesită legi aproape pentru fiecare domeniu, activităţi de transparenţă, consultări”, a mai declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, ”nicio măsură de corecţie – de la reducerea cheltuielilor în administraţia locală sau în altă parte – nu se lasă cu aplauze”.

”Toate sunt cu proteste, toate sunt cu explicaţii de ce nu se poate face, cum s-ar putea face, dar fără să fie afectat cineva”, a mai declarat premierul.

El a adăugat că aceste lucruri nu pot fi realizate fără să avem reduceri, pentru că, dacă ”încercăm să mimăm că am face oarecare reforme şi reduceri va fi doar o problemă de timp până când aceste încasări suplimentare pe care le realizăm deja şi le vom realiza şi în perioada următoare vor fi practic consumate de cheltuielile pe care, dacă nu le reduci, sunt foarte mari şi, deci, ne vom întoarce din nou într-o situaţie complicată”.