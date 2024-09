Cifra de afaceri din industrie pe piata internă şi externă a crescut în primele şapte luni ale anului, în termeni nominali, cu 4,8%, datorită creşterii industriei prelucrătoare cu 5,6%.

Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri în perioada ianuarie-iulie 2024 s-au înregistrat în industria bunurilor de capital (plus 9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (plus 5,1%), industria energetică (plus 3,5%), industria bunurilor de uz curent (plus 3,3%) şi industria bunurilor intermediare (plus 2,0%).

Raportat la iulie 2023, cifra de afaceri din industrie pe piata internă şi externă s-a majorat cu 10,5%, datorită creşterii înregistrate în industria prelucrătoare (plus 10,9%) şi în industria extractivă (plus 0,2%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria energetică (plus 16,8%), industria bunurilor de capital (plus 13,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (plus 10,7%), industria bunurilor de uz curent (plus 10,3%) şi industria bunurilor intermediare (plus 7%).

Comparativ cu luna iunie 2024, în iulie cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali, cu 3,2%, datorită creşterii înregistrate în industria extractivă cu 10,3% şi în industria prelucrătoare cu 3%.

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria energetică (plus 12,5%), industria bunurilor de uz curent (plus 7,8%), industria bunurilor intermediare (plus 4,3%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (plus 2,6%).

Industria bunurilor de capital a scăzut cu 2%.