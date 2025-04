Într-un context internațional tensionat, marcat de un nou val de protecționism și competiție economică acerbă, China încearcă să se apropie de Uniunea Europeană pentru a contracara efectele tot mai dure ale războiului comercial cu Statele Unite.

Președintele Xi Jinping a transmis un mesaj clar privind necesitatea solidarității internaționale: „În prezent, în lume au loc schimbări nemaiîntâlnite în acest secol, care se produc într-un ritm mai rapid. Numai prin solidaritate și coordonare țările pot promova dezvoltarea și prosperitatea globală.”

Apelul Chinei vine într-un moment delicat pentru Europa, prinsă între nevoia de echilibru geopolitic și parteneriatul strategic tradițional cu Washingtonul. În timp ce unele state, precum Spania, își exprimă deschiderea față de un dialog mai echilibrat cu Beijingul, altele avertizează că o eventuală îndepărtare de SUA ar putea avea consecințe economice și politice grave.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat: „Spania este în favoarea unor relații mai echilibrate între Uniunea Europeană și China, a găsirii unor soluții negociate pentru diferențele pe care le avem și a unei cooperări mai bune în domenii de interes comun.”

Pe de altă parte, lideri precum Georgia Meloni, premierul Italiei, avertizează asupra riscurilor geopolitice. Meloni urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu fostul președinte american Donald Trump, un semnal al dorinței de a menține legăturile strânse cu SUA.

„Uniunea Europeană trebuie să rămână pragmatică în relațiile cu Statele Unite”, a subliniat ea, sugerând că apropierea excesivă de China ar putea fi contraproductivă.

De altfel, Trump însuși a comentat relația cu Beijingul într-o notă ambiguă: „În privința Chinei… Ne-ar plăcea să putem ajunge la o înțelegere. Au profitat de țara noastră o lungă perioadă. Am mult respect pentru președintele Xi. Într-un sens real, noi am fost prieteni o bună bucată de vreme și consider că vom ajunge la un acord care să funcționeze pentru ambele țări.”

În acest joc de echilibru global, Uniunea Europeană pare prinsă între tentația unei cooperări economice extinse cu China și nevoia de a-și păstra loialitatea față de aliatul transatlantic. Rămâne de văzut dacă Europa va reuși să adopte o poziție unitară sau va oscila între Est și Vest, căutând cel mai favorabil punct de sprijin.

Sursa: Realitatea Financiara