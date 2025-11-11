China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu – metale esențiale pentru sectoarele tehnologice moderne –, marcând un nou semnal de atenuare a tensiunilor bilaterale, relatează AFP. Măsura vine după luni de dispute comerciale și tehnologice între cele două economii majore ale lumii.

Restricțiile, introduse în decembrie 2024, vizau bunurile cu „dublă utilizare”, care pot fi folosite atât în aplicații civile, cât și militare. Ministerul Comerțului de la Beijing a precizat că suspendarea se aplică începând de duminică și este valabilă până pe 27 noiembrie 2026.

Decizia apare în contextul relansării dialogului politic, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, la finalul lunii octombrie, în Coreea de Sud. Întâlnirea a contribuit la relaxarea unei perioade tensionate ce a influențat negativ economia globală.

Metalele vizate joacă un rol strategic în competiția tehnologică globală. Galiul este folosit în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, iar germaniul este esențial pentru fibre optice și tehnologia infraroșie. China este unul dintre principalii producători mondiali ai acestor materiale, considerate critice de către economiile occidentale.

Beijingul a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de grafit și suspendarea controalelor suplimentare asupra destinației finale a acestor produse până în 2026.

După summitul Xi–Trump, Washingtonul a transmis că Beijingul va emite licențe de export pentru pământuri rare și alte metale critice, inclusiv galiu și germaniu. Tot ca gest de bunăvoință, China a decis recent prelungirea suspendării unor tarife impuse produselor americane și renunțarea la taxele suplimentare asupra soiei și altor bunuri agricole din SUA.

