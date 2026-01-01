Explozia de modele venite din China a intrat în plin, în piața auto din Europa, unde Tesla a căzut de la ultimul etaj, iar constructorii auto europeni se tot chinuie să închidă liftul.

Asaltul industriei auto din China asupra Europei seamănă extrem de mult cu un val tsunami. Se vede din depărtare, nimeni nu pare să fie speriat, iar când vine, în urma lui nu mai rămâne aproape nimic.

Europa așteaptă pe șezlong valul tsunami din China

De vreo 5-6 ani, producția de automobile elctrice din China a explodat și a luat cu asalt piețele internaționale. Dacă acum 15 ani, constructori precum Brilliance se făceau de râs la testele EuroNCAP, în 2025, China vine să cucerească Bătrânul Continent cu cel puțin 50 de modele de la o multitudine de constructori auto de care probabil doar chinezii cunoscători într-ale industriei auto au auzit de ei.

În tot acest răstimp, producătorii auto europeni au stat pe șezlong și au sperat că valul tsunami îi va ocoli. Greșit! I-a lovit în plin și i-a prins nepregătiți, exact ca pe cei care fac deszăpezirea în România.

În luna noiembrie, producătorii auto chinezi au atins o cotă de piață record de 12,8% în segmentul vehiculelor electrice din Europa, menținându-și ritmul de creștere în ciuda tarifelor vamale impuse de Uniunea Europeană. Această tendință de expansiune este vizibilă și în sectorul autoturismelor hibride, unde mărcile chineze au depășit pragul de 13% din piață la nivelul UE, statelor EFTA și Regatului Unit.

Nici taxele vamale din UE nu mai țin piept constructorilor auto chinezi

Ofensiva este susținută de grupuri mari precum BYD și SAIC Motor, dar și de jucători noi precum Chery Automobile și Leapmotor, care au accelerat exporturile pentru a compensa supracapacitatea de producție și competiția acerbă de pe piața internă chineză.

Deși Uniunea Europeană a introdus taxe suplimentare pentru mașinile electrice chinezești la finalul anului 2024, constructorii au absorbit aceste costuri sau s-au reorientat strategic către modelele hibride și piețe precum Marea Britanie, care nu sunt vizate de aceste tarife.

Peeformanțe spectaculoase ale unor companii care acum 5 ani nu existau

Performanțele individuale sunt spectaculoase: vânzările Leapmotor au crescut cu peste 4.000% până în octombrie, beneficiind de parteneriatul cu grupul Stellantis, în timp ce marca Omoda, deținută de Chery, a raportat un avans de aproximativ 1.100%.

În fața acestei presiuni comerciale, constructorii europeni solicită autorităților o relaxare a calendarului de eliminare a motoarelor termice. Ca urmare, oficialii UE au propus recent renunțarea la planul care interzicea vânzarea mașinilor noi cu motoare cu combustie internă din anul 2035, încercând astfel să protejeze industria auto locală de efectele unei tranziții energetice considerate prea rapide.