CFR SA a anunțat vineri că renunță la suspendarea a zeci de trenuri operate de CFR Călători și Transferoviar, după ce cele două companii au achitat în ultimul moment o parte din datoriile care au stat la baza deciziei inițiale de anulare.
CFR SA a emis către CFR Călători, TFC și structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu următorul conținut: „În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante de către CFR Călători și TFC, se suspendă temporar, până la noi dispoziții, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025.” Declarația a fost făcută pentru Agerpres de către Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară.
Pe 20 august, CFR SA a informat CFR Călători că, din cauza datoriilor de peste 40 de milioane de lei privind plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), începând cu 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri operate de această companie. În aceeași situație se afla și Transferoviar, care fusese notificată că va avea trenuri suspendate din același motiv.
Oficialii de la CFR Călători s-au răzgândit: nu au BANI de datorii! Zeci de trenuri, trase pe dreapta de la 1 septembrie
După o serie de discuții fără rezultat privind eșalonarea datoriilor, CFR SA a transmis celor două companii o nouă notificare privind intenția de anulare a trenurilor. Potrivit unor surse din companie, citate de Agerpres, tensiunile au fost alimentate de faptul că CFR Călători a păstrat fonduri pentru plata salariilor cu două zile mai devreme, în timp ce CFR SA, creditorul, nu a avut disponibilități pentru a-și onora propriile plăți.
În urma unor noi discuții mediate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, s-a ajuns la un acord care a permis evitarea suspendării trenurilor.