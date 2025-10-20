Zeci de trenuri operate de CFR Călători vor fi suspendate începând din noaptea de luni spre marți, din cauza datoriilor mari acumulate de companie pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare. În ultimele luni, au avut loc numeroase negocieri cu ministerele de resort și compania-mamă CFR SA, însă nu s-a ajuns la un acord privind stingerea acestor datorii.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei ”, a transmis compania.

CE RUTE SUNT AFECTATE

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

• R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

• R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;

• R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;

• R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;

• R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;

• R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;

• R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;

• R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;

• R 4502: Siculeni – Braşov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

• R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;

• R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;

• R 2563: Sibiu – Sighişoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziţii

• IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur;

• IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur;

• IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur;

• IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur;

• IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord;

• IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur;

• IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur.

CFR SA a precizat că circulaţia trenurilor va fi reluată de îndată ce restanţele vor fi achitate integral.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei: site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro; site-urile operatorilor de transport feroviar; informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete.

