CFR Călători anunță că luni, 22 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:00, aplicațiile de vânzare online vor fi indisponibile din cauza unor lucrări complexe de mentenanță.

Compania precizează într-un comunicat oficial că pasagerii care și-au achiziționat biletele înainte de ora 09:00 pot călători în baza biletului în format pdf, descărcat din aplicație sau primit prin e-mail.

De asemenea, modificarea sau renunțarea la călătorie se poate face în afara intervalului de întrerupere.

Pentru probleme legate de acest aspect, călătorii pot contacta compania la adresa de e-mail.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentSănătatea rinichilor, prostatei și tractului urinar – perspective medicale de la specialisti de renume. Conferință cu medici de top din Viena și București, 10 octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Articolul următorREALITATEA PLUS, TELEVIZIUNEA POPORULUI, ATACATĂ DE TABĂRA REZIȘTILOR PENTRU DEZVĂLUIRILE INCENDIARE

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau