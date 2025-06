CFR Călători are un buget de supraviețuire, nu de dezvoltare, însă nu va intra în faliment și nici nu va opri traficul, dar riscă intrarea în incapacitate de plată, a declarat, joi, directorul general al companiei, Traian Preoteasa, într-o conferință de presă.

„Comunicatul nostru, pe care l-am dat cred că vineri a indus în spațiul public niște elemente care nu au legătură cu realitatea. În primul rând, nu va intra în faliment CFR Călători, nu va opri traficul. Dacă se citea foarte atent materialul spunea că există posibilitatea de a intra în incapacitate de plată. Nu s-a spus nicăieri că va intra sau nu va intra. (…) Și de unde a plecat acest material? Cu o zi înainte sau două zile înainte am primit o notificare de la furnizorul de motorină, la care avem o datorie de aproape 100 de milioane de lei, că nu ni se va mai livra motorina. De asta am spus că există posibilitatea de a se opri și o parte din trafic. Nu s-a oprit deocamdată, dar riscul există în continuare”, a susținut el.



Preoteasa a spus că a solicitat pentru 2025 să se aloce companiei o sumă egală cu execuția de anul trecut, în condițiile în care prin Ordonanța Trenuleț s-au pierdut aproape 250 de milioane de lei din facilitățile acordate studenților, care au fost modificate.



„Ni s-au alocat prin bugetul de stat 2,135 miliarde de lei. Nu au fost la nivelul execuției, dar eram mulțumit cu această cifră. Numai că bugetul de venituri și cheltuieli se face în concordanță cu o filă de buget emisă de Autoritatea de Reformă Feroviară. (…) Imediat după emiterea Legii bugetului de stat, Autoritatea de Reformă Feroviară trebuia să înainteze un act adițional cu compensația unitară pentru fiecare operator feroviar de călători. Anul trecut compensația unitară era în valoare de 44,73 lei pe tren-km și am căzut de comun acord ca anul acesta să avem o compensație conform Ordonanței Trenuleț indexată cu rata inflației și s-a ajuns la 47,4 lei pe tren-km. Mi s-a dat o hârtie sub semnătura președintelui ARF că asta e suma pe care să formăm bugetul nostru de venituri și cheltuieli și l-am făcut, cu un exercițiu cu profit de 15 milioane de lei venituri și cheltuieli. Nici în ziua de astăzi nu avem semnat acest act adițional pe 47 de lei și ni se plătește o compensație unitară de 33 de lei. 33 de lei a fost în anul 2022 compensația unitară. De atunci, energia electrică și motorina aproape s-au dublat, a intrat în aplicare Legea statutului feroviar care ne obligă să ducem salariile angajaților CFR în funcție de salariul minim pe economie indexat cu indici din lege”, a explicat șeful companiei.



Preoteasa a subliniat că toate aceste cheltuieli sunt obligatorii prin lege, însă nu a reușit să pună definitiv statutul feroviar în aplicare pentru că sunt „niște sume pe care efectiv nu ne le permitem”.



El a detaliat cheltuielile pe care le are compania lunar, respectiv: taxa de utilizare a infrastructurii datorată CFR SA, 60 de milioane de lei, la ANAF – 80 de milioane de lei, la energie – 40 de milioane de lei, pentru salariile nete – 80 de milioane de lei, motorina – 30 de milioane de lei, la care se adaugă o serie de datorii.



În total, CFR Călători are cheltuieli lunare de 365 de milioane de lei, acestea trebuind să fie acoperite din vânzarea de bilete și din compensația acordată de ARF.



„La nivelul compensației de 33 de lei, suma care ne vine de la ARF este de 135 de milioane de lei, din suma aprobată și transmisă de dânșii de 185 de milioane. Dat fiind că anul acesta nu s-a plătit deloc compensația la 185 de milioane, s-a făcut această diferență de 50 de milioane lunar cu care nu am putut să închidem datoriile. 50 de milioane adunate în ultimele 3-6 luni, se duc la vreo 350 – 400 de milioane. Asta este datoria și de aici a venit datoria lui CFR Călători către furnizori astăzi”, a mai spus directorul, citat de Agerpres.

Potrivit lui Traian Preoteasa, este în curs o procedură de audit cu privire la subcompensarea CFR Călători, suma calculată de companie fiind de 1,8 miliarde de lei.



„Am efectuat un audit vis-a-vis de compensarea lui CFR Călători pe anii 2020 – 2024 și a ieșit că această subcompensare a fost la nivelul sumei de 1,8 miliarde lei. (…) Ni s-a spus de către Consiliul Concurenței că nu poate lua în considerare această evaluare pentru că firma am achiziționat-o prin SEAP (…) și ne-a recomandat să facem (evaluarea, n.r.) cu o firmă din Big Four. În acest moment este în derulare un audit, un test al creditorilor prudent printr-o firmă din Big Four și probabil că vom primi răspunsul și toată analiza spre sfârșitul lui iunie, o vom face publică la acel moment. Nu știu dacă va fi mai mare, dar este o sumă de aproape 2 miliarde de care CFR Călători a fost văduvită în ultimii 4 ani tocmai prin această subcompensare care se pare că va continua. Dacă ARF nu va semna acel adițional în care să ajungem la 47,4 lei compensația unitară și va continua cu acest 33, da, există foarte mare risc de a intra în incapacitate de plată, tocmai pentru că furnizorii nu vor mai livra. (…) Am fost acuzați ca avem 3 șefi de tren sau 3 conductori, că e o risipă fantastică la CFR Călători. Nu știu de unde a luat ARF aceste cifre și aceste date, nu ne-a consultat, dar, în schimb, întârzie punerea în aplicare a actului adițional. Suntem exact în începutul lunii iulie și noi mergem pe 1/12 din compensația de anul trecut, ceea ce este inacceptabil”, a atenționat directorul general al CFR Călători.

Acesta a adăugat că există o formulă „secretizată” de calcul al acestei compensații unitare care arată că suma ar fi trebuit să fie de 62 lei pe tren-km.

