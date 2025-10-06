Analiştii financiari membri ai CFA România estimează pentru 2026 o creştere economică de maxim 0,5%, accesarea fondurilor europene fiind esenţială pentru reluarea avansului PIB în 2027.

„Anul 2026 va fi un an dificil, pe fondul unor preocupări majore legate de riscul politic şi ajustarea deficitului bugetar. Produsul Intern Brut în anul fiscal 2026 va oscila în jur de 0 – 0,5%, iar accesarea fondurilor europene va fi esenţială pentru reluarea creşterii economice începând cu anul fiscal 2027”, spun analiştii.

De asemenea, inflaţia va rămâne la niveluri ridicate, în contextul unor posibile noi majorări de taxe şi al menţinerii unor deficite bugetare mari. Procesul de dezinflaţie va fi, cel mai probabil, reluat în a doua parte a anului, însă politica fiscală va rămâne principalul factor de risc.

Cursul de schimb va continua probabil tendinţa de depreciere treptată.

”Politica fiscală va continua să se înăsprească prin creşteri de taxe şi represiune financiară, cu efecte negative asupra cererii. Ratele dobânzilor vor rămâne la niveluri ridicate, pe fondul unei inflaţii persistente şi ridicate”.

Creşterea PIB va rămâne modestă, afectată de condiţii interne nefavorabile, precum politici fiscale impredictibile şi aplicate discreţionar, necesitatea unei consolidări fiscale suplimentare, scăderea salariilor reale, în contextul inflaţiei ridicate şi al încetinirii ritmului de creştere a salariilor, contribuţia în scădere la creşterea economică a sectoarelor construcţiilor şi IT şi alţi factori.

CFA România va publica marţi o analiză asupra situaţiei macroecomice a României, realizată de Alexandra Smedoiu, CFA, vicepreşedinte al Asociaţia CFA România şi de Adrian Codirlaşu, CFA, preşedinte Asociaţia CFA România.

Pentru 2025, ultimele prognoze ale Guvernului indică o creştere economică de 0,6% şi un deficit bugetar de 8,4%.