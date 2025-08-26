O companie din Bulgaria, care face parte din cel mai mare producător de ulei de la vecini, va cumpăra pachetul majoritar de acțiuni al companiei românești Argus Constanța.

O deținere istorică de portofoliu a SIF Oltenia ar urma să fie înstrăinată. Infinity Capital Investments (INFINITY) a încheiat un acord cu Builcom Eood, afiliată la Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria, pentru potențialul transfer al întregului pachet majoritar de 91,42% din acțiunile Argus Constanța (UARG).

Parte a tranzacției este și pachetul de acțiuni deținute de Argus în Comcereal Tulcea (CTUL), iar finalizarea acordului depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităților din România, scrie Profit.

Prețul pe actiune va fi determinat prin ajustarea sumei de 14,50 milioane euro, aceasta fiind valoarea intreprinderii convenite a societăților, prin raportare la poziția financiara a Argus și Comcereal la ora 23:59 în ultima zi a lunii anterioare lunii în care au fost îndeplinite sau s-a renunțat la condiții, respectiv poziția netă de îndatorare a companiilor, capitalul de lucru al companiilor și o sumă egală cu costurile de afaceri ale Argus de la 1 iulie 2025 până la 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 de euro pe lună.

