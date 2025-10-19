Salariul minim trebuie să crească din anul 2026! Acestea sunt declarațiile fostului Ministru al Muncii. Marius Budăi a spus în direct la Realitatea PLUS că toată perioada în care TVA a crescut a redus teribil puterea de cumpărare din România.

”Atunci când am avut onoarea să fiu pentru a doua mandat ministru al Muncii, am schimbat un punct de vedere al Guvernului anterior către Comisia Europeană, am lucrat de aproape cu comisarul pe muncă de atunci, domnul Nicolaas Schmitz, și am reușit la nivel de Uniune Europeană să adoptăm în 2022 și directiva privind salariul minim adecvat european. Deci este și o obligație prin directivă ca salariul minim din anul 2026 să crească.

După o perioadă în care și TVA a lovit foarte mult în inflație, practic asta înseamnă o scădere directă a puterii de cumpărare în valoare netă și asta asta înseamnă sărăcie. Ori sărăcia în muncă este, din punctul meu de vedere, de neacceptată”, a declarat Marius Budăi.