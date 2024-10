Peste 2,6 milioane de români vor primi în luna octombrie o nouă tranşă de bani, în valoare de 250 de lei pentru achiziția de alimente. În timp ce autoritățile transmit populației că nu exista scumpiri, realitatea de la raft este alta.

Oamenii spun că prețurile cresc de la o zi la alta și abia mai fac față cheltuielilor.

„Un kilogram de telemea de vacă 19 lei …o bucată de salam de casă…25 de lei …Un ou costă 1.50, un kg de pui 30 de lei, iar daca vrem o pulpă – 32 de lei pe kg.”, spun oamenii.

Dacă însă vrem să mai cumpărăm și verdețuri, legume, pâine sau ulei, prețul depășește lejer 100 de lei. Am întrebat și noi oamenii pentru ce perioadă pot cumpăra hrană de 250 de lei.

Scumpiri uriașe în România

„Da, am plecat cu 200 de lei. Uitați roșiile cât sunt, gogonelele înainte erau mâncarea săracului …Cu 250 de lei…eu am venit cu 200 de lei…să zicem că până duminică, să trecem așa …Prea multe nu. Eu oricum cheltuiesc de la 300 în sus fără să iau nimic. De exemplu, acum am luat trei lulele și am cheltuit deja 200 de lei …Nu pot oricum să iau din fiecare produs cât aș vrea. De ce ? Pentru că prețurile sunt deja mult sărite.”, spune o femeie.

Producătorii se plâng și ei și spun că românii cumpără din ce în ce mai puțin.

„Românii nu mai cumpără. Așteptăm și jumătate de oră și câte o oră și nu vine clientul…e ceva …nu știm ce se întâmplă.”, a declarat un producător.

Cardurile de alimente vor fi încărcate din data de 15 octombrie, cu o nouă tranșă de 250 de lei.