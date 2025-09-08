În contextul noilor scumpiri ale energiei electrice, tot mai mulți români își reamintesc de eticheta energetică — adesea ignorată la cumpărare, dar care joacă acum un rol esențial în protejarea bugetului familiei. Experții în energie recomandă să facem aceste schimbări, dar nu înainte de pune în balanță prețul mai mare al aparatelor mai eficiente cu economia pe care o aduc în factură.

Eticheta energetică este un indicator oficial care arată eficiența consumului de energie al unui aparat electrocasnic. Clasificarea se face de la A (foarte eficient) la G (ineficient), iar culorile — de la verde la roșu — oferă o imagine rapidă asupra performanței energetice.

Economii semnificative pe termen lung vs investiție mare pe termen scurt

Aparatele din clasele superioare (A, B) pot consuma cu până la 40–60% mai puțină energie decât cele din clasele inferioare. De exemplu, un frigider din clasa A poate reduce factura anuală cu peste 150 lei, comparativ cu unul din clasa F.

Dacă punem în balanță prețul mai mare de achiziție cu economia realizată în timp, diferența de preț față de un electrocasnic cu un consum mai mare se amortizează în 2–4 ani, iar durata de viață mai lungă face ca randamentul investiției să crească an de an.

Impactul asupra bugetului familiei

Într-o gospodărie medie, alegerea unor aparate eficiente poate reduce costurile anuale cu energia cu până la 20%, ceea ce poate compensa, în unele cazuri, majorarea provocată de noile tarife energetice și de modificarea TVA. Specialiștii recomandă însă o analiză atentă a nevoilor reale, astfel încât să nu dăm banii pe electrocasnice performante, dar cu o pondere minimală în factura curentă, ci doar pe cele care chiar contează.

Frigiderul – Funcționează 24/7, iar modelele eficiente din clasa A sau B pot consuma cu până la 60% mai puțin decât cele vechi. Economie anuală: 150–250 lei.

Mașina de spălat rufe • Modelele moderne reduc consumul de apă și curent cu până la 40%, iar cele cu motor inverter și clasă energetică A sunt silențioase și durabile. În funcție de regimul de utilizare, se poate ajunge la o economie anuală cel mult egală cu cea a frigiderului.

Aerul condiționat inverter • Modelele eficiente pot reduce consumul cu 30–50% față de cele vechi și sunt mult mai fiabile.

Aparatele care nu prea merită investiția (din punct de vedere energetic)

Cuptorul electric clasic • Chiar și modelele eficiente au un consum ridicat, mai ales dacă nu sunt folosite frecvent și printr-o bună planificare a operațiunilor și funcțiilor smart.

Aspiratorul • Diferențele de consum între modele sunt minime, așa că este mai important să aibă o mare putere de aspirare și de filtrare, nu neapărat cel mai eficient consum energetic.