Bucureștiul trece printr-o transformare demografică accelerată, iar datele oficiale arată o creștere constantă a numărului de cetățeni străini care aleg să se stabilească aici.

Polițiștii de la Imigrări au înregistrat anul trecut peste 144.000 de persoane venite din afara României, dintre care 42.000 sunt cetățeni ai statelor membre UE. Ritmul actual indică o schimbare majoră în structura populației Capitalei.

Cine sunt europenii care se stabilesc în București

Inspectoratul pentru Imigrări arată că, dintre cetățenii europeni, cei mai numeroși provin din Italia, Suedia și Franța. Conform estimărilor oficiale, Bucureștiul are în prezent aproximativ două milioane de locuitori, iar aproape 7% dintre aceștia sunt străinii înregistrați anul trecut. Proporția este în creștere, iar autoritățile urmăresc atent evoluția.

Creșterea salariilor și concentrarea companiilor internaționale în Capitală sunt factori care atrag tot mai mulți lucrători din afara țării.

Peste 100.000 de cetățeni non‑UE locuiesc deja în București

Din totalul străinilor înregistrați, peste 100.000 provin din state non‑UE. Cei mai mulți sunt din Nepal, Turcia și Sri Lanka, iar prezența lor este vizibilă în domenii precum construcțiile, serviciile și industria ospitalității. Aceștia acoperă o parte importantă din deficitul de forță de muncă din Capitală.

Condițiile pentru stabilirea în București

Pentru cetățenii europeni, procedura de stabilire în București este simplificată. Ei trebuie să prezinte:

o copie a actului de identitate

o asigurare medicală

un extras bancar care să demonstreze că pot acoperi costurile unei chirii

Aceste cerințe minime facilitează relocarea rapidă, ceea ce contribuie la creșterea constantă a numărului de rezidenți străini.

Un oraș în plină transformare demografică

Capitala României devine, treptat, un centru urban cu o diversitate tot mai mare. Numărul mare de companii internaționale, salariile competitive și cererea ridicată de forță de muncă atrag atât europeni, cât și cetățeni din afara Uniunii Europene. Dacă ritmul actual se menține, Bucureștiul ar putea ajunge în doar câțiva ani la o structură demografică în care aproximativ un sfert dintre locuitori sunt străini, o schimbare majoră pentru cel mai mare oraș al țării.

