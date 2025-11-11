Un român a devenit milionar peste noapte, după ce a câștigat marele premiul la 6 din 49 de aproximativ 10 milioane de euro, cu doar 12 lei. Totuși, o parte importantă din bani vor rămâne statului după impozitare.

Câți bani merg la bugetul statului în urma marelui câștig de aproximativ de 10 milioane de euro la 6 din 49

În urma extragerii Loto 6/49 și Noroc de duminică, 9 noiembrie, numerele câștigătoare – 32, 19, 5, 10, 34 și 23 – i-au adus unui român cel mai mare premiu al anului. Deocamdată, identitatea câștigătorului nu a fost făcută publică, iar reprezentanții Loteriei nu au confirmat dacă acesta s-a prezentat pentru revendicarea sumei.

Conform legislației fiscale, câștigurile de la jocurile de noroc sunt impozitate, iar statul încasează o cotă semnificativă. Expertul contabil Cornel Grama explică: „La un câștig de 10 milioane de euro, adică aproximativ 50 de milioane de lei, impozitul datorat statului este de circa 19,85 milioane de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.” Astfel, după plata taxelor, câștigătorul rămâne cu aproximativ 6,3 milioane de euro, sumă netă, fără alte contribuții suplimentare, o sumă destul de consistentă.

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentBrașov, primul oraș care testează semafoarele inteligente. Se schimbă culoarea când șoferii depășesc limita legală
Articolul următorRomânia, din nou pe lista neagră. Robert de Niro construiește hoteluri în toată Europa de Est, dar evită țara noastră

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau