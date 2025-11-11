Un român a devenit milionar peste noapte, după ce a câștigat marele premiul la 6 din 49 de aproximativ 10 milioane de euro, cu doar 12 lei. Totuși, o parte importantă din bani vor rămâne statului după impozitare.

Câți bani merg la bugetul statului în urma marelui câștig de aproximativ de 10 milioane de euro la 6 din 49

În urma extragerii Loto 6/49 și Noroc de duminică, 9 noiembrie, numerele câștigătoare – 32, 19, 5, 10, 34 și 23 – i-au adus unui român cel mai mare premiu al anului. Deocamdată, identitatea câștigătorului nu a fost făcută publică, iar reprezentanții Loteriei nu au confirmat dacă acesta s-a prezentat pentru revendicarea sumei.

Conform legislației fiscale, câștigurile de la jocurile de noroc sunt impozitate, iar statul încasează o cotă semnificativă. Expertul contabil Cornel Grama explică: „La un câștig de 10 milioane de euro, adică aproximativ 50 de milioane de lei, impozitul datorat statului este de circa 19,85 milioane de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.” Astfel, după plata taxelor, câștigătorul rămâne cu aproximativ 6,3 milioane de euro, sumă netă, fără alte contribuții suplimentare, o sumă destul de consistentă.

Sursa: Realitatea Financiara