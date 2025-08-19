Alexandru Nazare, ministrul finanţelor, a reuşit, în doar câteva zile, să transmită două statistici care ridică semne de întrebare asupra coerenţei ministerului pe care îl conduce.

Pe 13 august, Nazare declara că România are aproape 700.000 de companii active fără cont bancar. „Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat”, spunea atunci ministrul.La doar câteva zile distanţă, acelaşi oficial vine cu o altă cifră: aproape 500.000 de firme inactive, dintre care 300.000 zac „în adormire” de peste cinci ani şi au datorii de miliarde de lei.„Aproape o jumătate de milion de firme inactive azi, în România. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp aceste firme blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele la zi”, a scris ministrul pe Facebook.Pentru antreprenori, care se confruntă zilnic cu birocraţia fiscală şi bancară, mesajele contradictorii nu fac decât să întărească percepţia de haos instituţional. Există, simultan, sute de mii de firme inactive şi alte sute de mii de firme active fără cont bancar sau ministrul a băgat în aceeaşi oală firmele inactive cu cele active care nu au un cont bancar? Declaraţiile lui Nazare lasă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri: câte firme există, de fapt, în România? Câte sunt inactive, câte au cont bancar şi câte sunt înregistrate doar pe hârtie? Şi, mai ales, cum poate Ministerul Finanţelor construi politici fiscale coerente dacă nu are o imagine clară a realităţii economice?Potrivit Registrului Comerţului, în România există aproximativ 900.000 de firme (SRL şi SA) cu bilanţ depus, dintre care circa 200.000 au cifră de afaceri zero. Într-o altă statistică, RECOM vorbeşte despre „profesionişti activi din punct de vedere juridic”: 1,27 milioane de persoane juridice şi încă 434.000 de PFA-uri şi întreprinderi individuale sau familiale, ceea ce ridică totalul la 1,7 milioane de profesionişti.Dacă luăm de bună declaraţia ministrului, rezultă că aproape jumătate din companiile active din România nu au cont bancar, adică 698.000 de firme. Ceea ce ar însemna, în logica lui Nazare, că România ar avea circa 1,4 milioane de firme active.Problema este că bancherii, antreprenorii şi consultanţii se raportează, în mod real, la un univers de circa 700.000 de firme – cele care depun bilanţuri, raportează an de an şi creează locuri de muncă. Orice altă cifră vehiculată fără explicaţii suplimentare nu face decât să adâncească ceaţa din jurul economiei româneşti şi să arunce îndoieli asupra credibilităţii instituţiei care ar trebui să ofere cele mai clare statistici: Ministerul Finanţelor.