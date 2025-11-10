Luna noiembrie aduce primele facturi usturătoare la căldură. După creșterea TVA la energia termică de la 5% la 11%, românii vor plăti considerabil mai mult pentru confortul din locuințe. Potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă, costurile vor crește cu peste 54 de lei pentru un apartament, acestea fiind primele efecte vizibile ale noilor măsuri fiscale care intră în vigoare de la 1 noiembrie.

Veștile sunt din ce în ce mai proaste. Vom plăti mai mult în această iarnă și pentru energia termică.

Specialiștii estimează că vom plăti mai mult cu cel puțin 24 de lei pentru o garsonieră și cu cel puțin 54 de lei pentru un apartament, având în vedere majorarea TVA de la 5% la 11% pentru energia termică.

Evident, costurile diferă în funcție de tipul de locuință. Spre exemplu, în capitală pentru o garsonieră costurile sunt de 330- 370 de lei pe lună în timp ce pentru un apartament cu 2 camere costul ar urca la 480, chiar 550 de lei pe lună. Dacă vorbim însă despre un apartament de 3 camere, atunci costul ar putea să fie între 320 și 730 de lei pe lună, iar pentru un apartament cu 4 camere în capitală, costul lunar la energia termică ar urca la 890, chiar 1000 de lei.

Ce distanță trebuie păstrată între centrala termică și aragaz. Greșeala care poate costa scump